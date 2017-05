Bauernbund unterstützt Kampagne zur Sensibilisierung von Hundebesitzern

05.05.2017, 15:55 Uhr

Der Tiroler Bauernbund unterstützt die Kampagne der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM) und des Landes Tirol zur Sensibilisierung von Hundebesitzern, den Hundekot in das Sammelsackerl zu geben und anschließend in die Mülltonne zu werfen.

REGION. „Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung in der Hundekotthematik sind uns seit Jahren ein sehr großes Anliegen“, so Bauernbundobmann-Stv. Ing. Thomas Schweigl, der mit seiner Familie einen Bauernhof in Wildermieming bewirtschaftet. „Egal ob aus Gleichgültigkeit, Vergesslichkeit, Eile oder purem Egoismus heraus –Hundehalter, die die Hinterlassenschaften ihres vierbeinigen Freundes mit oder ohne Gassisackerl auf Wiesen, Gehwegen, Feldern, etc. liegen lassen, agieren fahrlässig. Hundekot, der an Schuhsohlen, Autoreifen, Kinderwägen oder –spielzeug klebt ist mehr als nur ekelerregend. Darüber hinaus kann Hundekot auch weitreichende Folgen für Mensch und Tier haben“, klärt Schweigl auf.

„Hier beginnt die Salatschüssel meiner Kuh und nicht das Klo Ihres Hundes.“ So lautet derdie der Tiroler Bauernbund bereits im Sommer 2015 gestartet hat. „Damals wollten wir in den sozialen Medien humorvoll auf die Problematik hinweisen.Es ist unseren Bauern sehr wichtig, das gute Miteinander zu wahren und gleichzeitig auf den Ernst der Lage hinzuweisen“, meint Raggl weiter. Besonders in den Umlandgemeinden von Städten und größeren Markt- und Stadtgemeinden steige der Druck auf Grund und Boden als Naherholungsgebiet. „Hinzu kommt, dass“, erklärt Bauernbunddirektor Dr. Peter Raggl, weswegen der Tiroler Bauernbund die Kampagne der ATM und des Landes Tirol sehr begrüßt. „. Per Gesetz ist das Betreten von Grünlandflächen – im Gegensatz zum Wald - nicht erlaubt, weil es sich um Privateigentum handelt“, erklärt Raggl den Sachverhalt. „Es geht uns jedoch nicht darum, das Begehen zu verbieten oder sofort zu rechtlichen Schritten zu greifen. Verhalten sich Hundehalter rücksichtsvoll und achten darauf, dass ihr geliebter Vierbeiner nicht das Gras verschmutzt oder niedertrampelt gibt es keine Probleme.“