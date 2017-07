Bereicherung für den Bozner Markt: Transeamus

18.07.2017, 16:05 Uhr

Der Bozner Markt steht vor der Tür und neben Theaterproben, Gaukler-Aufführungen und Kinderchors ist auch der Transeamus Chor fleißig dabei, sich vorzubereiten.

"Wir singen sogar auf Katalanisch!"

Seit Anfang des Jahres proben die 9 Frauen deseifrig an einem vielseitigen Repertoire aus Pilgerliedern und Originalliedern, die schon zu Zeiten des Bozner Markts gesungen wurden. Mit einem professionellem a cappella Gesang, dreistimmig und manchmal mit eigenen Klanginstrumenten begleitet, sind die Frauen enthusiastisch und mit vollem Elan bei der Sache.Unter der Leitung vonwerden Sopran, Mezzo-Sopran und Alt geschult und trainiert, so dass selbst schwierige Kanons kein Problem darstellen. Neben einer liebevollen und gemeinschaftlich ausgesuchten Liederwahl können sich die Besucher desauf eine enorme Sprachenvielfalt freuen. In Französisch, Italiensich, Englisch, Spanisch und vielen weiteren Sprachen bringt Transeamus den Besuchern das Gefühl und die Stimmung des damaligen Marktes näher.

"Es macht uns Freude"

Ankönnen die Besucher den Gesängen lauschen. Das Pensum von 2-3 Auftritten pro Tag absolviert der Chor mit Freude auf den, die im Zentrum Mittenwalds aufgestellt sind.Der Name des Chors, Transeamus leitet sich übrigens vonab und bedeutet „Lasst uns nach Bethlehem gehen“ oder „Lasst uns hinüber gehen“. Eine Botschaft, die Aufgeschlossenheit und Zuversicht widerspiegelt. Dies strahlen die Damen des Chors definitiv auch aus und werden eine große Bereicherung für denim August sein.