Bluesrock am hof mit honold® z´dritt

PETTNAU (bine). honold® singt deutschsprachige Texte mit rauchiger Bluesrock-Stimme, gekonnt in Szene gesetzt. Neben seinen eigenen Liedern überträgt er Blues-, Rock-, Pop- und Jazz-Nummern in seine Alltagssprache und macht sie so zu seinen Songs. Einen musikalisch genussvollen Bluesrock-Abend im Gasthof Köll mit Texten zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken garantieren am 12.5. ab 21:00 Uhr: Reinhardt Honold, Martin Kurz und Ekkehard Madlung-Kratzer als honold® z´dritt. Eintritt frei!