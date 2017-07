CineSelch-junior-Vorführung "Der blaue Tiger"

Das Sommerprogramm der Kinoreihe CineSelch präsentiert den wundervollen Familienfilm "Der blaue Tiger" über eine bunte Wohn- und Lebensgemeinschaft im botanischen Garten einer tschechischen Stadt.Ein sehr fantasievoller Film aus Perspektive der neunjährigen Protagonistin, Johanna, die mit ihrem besten Freund Matthias den Versuch unternimmt ihren Lebensraum vor den Plänen des Bürgermeisters zu beschützen.

Zum Trailer: http://derblauetiger.de/ Filmfreigabe ab 0, es sollen sich also alle Kinder und Eltern willkommen geheißen fühlen - der Platz im RAUM24 ist allerdings mit 30 Sitzplätzen relativ eingeschränkt - daher first come, first sit...quasi...Einlass ist ab 18:30, Filmbeginn um 19 Uhr.Eintrittspreis Kinder: 4€/ 7€ mit Jause und GetränkEintrittspreis Erwachsene: 5€Wir freuen uns auf euer Kommen!!