Der Telfer Roman Hellrigl feierte seinen 90. Geburtstag

07.02.2018, 17:47 Uhr

Roman Hellrigl tritt sein zehntes Lebensjahrzehnt in ausgezeichneter Verfassung an. Er spielt noch regelmäßig Schach und mehrmals in der Woche steht eine Kartenrunde auf dem Programm. Roman Hellrigl war beruflich lange als Polier tätig. Dann beschritt er neue Wege und eröffnete eine Pension, die er erfolgreich betrieb und die jetzt von seiner Tochter geführt wird.