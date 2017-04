DIE REISE NACH HONOLULU (österr. Erstaufführung)

27.04.2017, 17:42 Uhr

ein Klassenzimmerstück von Reiner Karl Müller feierte am Donnerstag, den 27. April 2017, PREMIERE an der Volksschule Anton Aichner Pfaffenhofen

Huluno will die Welt verändern! Mit den Buchstaben fing alles an: „Warum kommen manche Buchstaben öfter vor als andere? Das ist doch ungerecht!“, dachte sie sich als Kind und wollte es nicht akzeptieren. Schnell hat sie die Wörter verändert: Aus Helena wurde Huluno. Dass die anderen sie nicht immer verstehen konnten, hat sie gar nicht sehr gestört. Und lustig war es allemal. Und das ist die Hauptsache. Denn Huluno lacht gerne. Immer noch. Mittlerweile ist sie Putzfrau in der Schule und schwer irritiert, dass der Hausmeister dort nie lacht. Das kann es doch nicht geben! Schon hat Huluno ihr neuestes Weltverbesserungsprojekt: Sie will den Hausmeister zum Lachen bringen. Das Dumme dabei ist nur: Der will das gar nicht und ergreift die Flucht. Ausgerechnet bei den Kindern versteckt er sich. Und so werden die Zeuge davon, was Huluno alles anstellt, um dem Hausmeister seine Geschichte zu entlocken …Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse erlebten die Generalprobe hautnah und durften wertvolles Feedback an die beiden Darsteller und das ganze Team geben. Von dem regen Austausch profitierten Schülerinnen und Schüler ebenso wie das Team des Tiroler Landestheaters.Vollends begeistert zeigte sich dann die 2. Klasse bei der Premiere. Am Schluss konnte im Beisein von Intendant Johannes Reitmeier und Direktor Dr. Markus Lutz der Premierenerfolg gebührend gefeiert werden.BesetzungRegie: Agnes MairAusstattung: Iris JägerHelena Dreckschreck, Putzfrau Ayla AntheunisseUwe Flinkezange, Hausmeister Matthias Tuzar