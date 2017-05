Ein Leben im Schatten des Krieges

10.05.2017, 14:44 Uhr

„Aufwachsen-Notlanden-Ankommen-Dazugehören“

Eine Anregung zum Umdenken

Rahmenprogramm zum Thema Flucht und Ankommen

In der aktuellen Fotoausstellung „Aufwachsen-Notlanden-Ankommen-Dazugehören“ zeigt Emad Husso, ein geflüchteter syrischer Journalist, Momentaufnahmen vom Alltagsleben der Menschen, die inmitten des Krieges ihr Leben fortzuführen versuchen. Schwarz-weiß Fotografien geben Einblicke in die Schicksale der Menschen aus Aleppo und Atmeh, einem Flüchtlingscamp an der syrisch-türkischen Grenze. Ebenso sind Aufnahmen von der Innsbrucker Tennishalle zu sehen. Die Ausstellung wurde kürzlich vom Obmann des Heimatbunds Hörtenberg HR Johann Sterzinger eröffnet und kann noch bis zum 23. Mai besichtigt werden.„Man muss sich vergegenwärtigen, dass jede Person seine individuelle Geschichte hat. Diese Ausstellung soll dazu dienen, diese Fluchtgeschichten weiterzuerzählen und anderen Menschen näherzubringen. Denn auf diese Weise kann ein Nachdenken und Umdenken stattfinden“, so VBgm. Dr. Cornelia Hagele. Auch Dr. Edith Hessenberger, Koordinatorin der Fachstelle für Diversität und Integration der Marktgemeinde Telfs, betonte die Relevanz von Biografien und bedankte sich bei Emad Husso dafür, dass er seine persönliche Geschichte der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.Die Fotoausstellung wird im Noaflhaus in Kooperation mit der Marktgemeinde Telfs und der Initiative Minderheiten gezeigt. Sie wird begleitet von einem umfangreichen und vielseitigen Rahmenprogramm, vom Frauenfrühstück über Schulworkshops und Erzählabende bis hin zu Ausstellungsführungen mit Emad Husso sowie Bilderbuch-Kinos zum Thema Flucht und Ankommen.