Ein unterhaltsamer Abend im Ladyhort

02.05.2018, 13:15 Uhr

Nach drei Monaten intensiver Probenarbeit feierte "Resturlaub im Ladyhort" in Pettnau am 21. April Premiere. Auch die weiteren Vorstellungen begeisterten.

"Vorhang auf" hieß es bei der Premiere am 21. April für die Volksbühne Pettnau! Die zahlreich erschienenen Zuseher wurden in die neue Welt des Wotan Steller, den seine Frau Sylvia verlassen hat entführt. Die Theaterbesucher genossen nicht nur bei der Premiere, sondern auch an den folgenden Abenden nun den erfinderischen Ehrgeiz einer zu allem entschlossenen Ehefrau in einem quirligen „Ladyhort“. Zahlreiche Besucher aus Pettnau und den umliegenden Gemeinden fanden sich zu vergnüglichen Abenden ein. Besonders erfreulich war, dass viele ehemalige Spieler und Spielerinnen der Volksbühne Pettnau, allen voran Ehrenmitglied Georg Haselwanter, der Premiere und den folgenden Aufführungen beiwohnten. Von Beginn an sprang der "Theaterfunke" auf das Publikum über. Mit Spielwitz und einer gehörigen Portion Alltagskomik konnten die Schauspieler und Schauspielerinnen in ihren Rollen überzeugen.Besonders ins Auge stach den begeisterten Zusehern das gelungene Bühnenbild. Verantwortlich ist auch diesmal das "Künstlerduo" Friedl und Mario. Aber auch Doris und Sigrid, die für Maske und Frisuren verantwortlich sind, leisteten ganze Arbeit!Unter der Regie von Florentina Haselwanter spielten: Angelika Pellegrini, Angelika Kluckner, Sonja Mayerhofer, Annemarie Huber, Markus Grill, Mario Haselwanter und Klaus Mayramhof. Der viele Applaus, den die Schauspieltruppe bei den Aufführungen entgegennehmen durften sprach für das Talent und die hervorragenden Leistungen derselben.