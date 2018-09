Eine Kabarettistin und vier Sahneschnitten also "5 auf einen Streich"

16.09.2018, 23:24 Uhr

Das Kulturhaus Ganghofermuseum lud am 16.9. im Rahmen von "Kultur à la carte" zum kabarettistisch hochwertigen Unterhaltungs-Abend.

LEUTASCH (bine). Iris Krug, ihres Zeichens hoch engagierte Leiterin des Kulturhauses Ganghofermuseum in der Leutasch, lud am 16.9. im Rahmen von "Kultur à la carte" zu einem kabarettistischen Gustostückerl im intimen ("denn wir in der Leutasch mögen das so") Rahmen. Also gaben sich der größte Kabarettist Tirols, der ausgezeichnetste Kabarettist Tirols, die talentierteste Kabarettistin Tirols, der best angezogene Kabarettist Tirols und der bekannteste Kabarettist Tirols die unterhaltende Ehre. Der "nah am Bachl gebaute", also am "Gazastreifen zwischen Axams und Grinzens lebende" Joseph Holzknecht, Tanja Ghetta, die "Gott" sozusagen an der Hand und den pädagogischen Energiekreis im Ärmel hat sowie Lukas Schmied, der auch "Rhetorikkurse" für Bürgermeister (unter den Anwesenden: Georgios "Jorgo" Chrysochoidis Bgm. der Leutasch und Isabella Blaha Bgm. von Scharnitz) anbietet und sich für "das Recht der Frauen zu furzen" einsetzt, unterhielten "Ein- und Ausheimische" blendend und sorgten gemeinsam mit dem "ORF-Experten" und am "PKFS-Syndrom (Papierkanten-Fingerschnitt-Syndrom)" interessierten Stammtischliebhaber Markus Koschuh und dem beichtstuhl-geplagten „vollD-APP“ Daniel "Düsi" Lenz für Bombenstimmung, die in einem gesungenen Finale im nicht erst ab der Pause sondern von Anfang an ausverkauften Saal ihren glorreichen Abschluss fand.