Gemeindesaal Polling , 6404 Polling in Tirol AT

Am Mittwoch den 7. Juni 2017 um 19.30 Uhr präseniert sich die

Fachgruppe der Blechbläser in einem eigenen Konzert im Mehrzwecksaal Polling.

Es musizieren die besten Schüler aus den Klassen Klingler, Seidl-König, Nolf, Großlercher, Micheler und Trenkwalder in Ensembles oder solistisch.