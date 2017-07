Frauenfrühstück im SGS in Telfs

14.07.2017, 12:38 Uhr

Gut besucht war das monatliche Frauenfrühstück der Tiroler Sozialen Dienste (TSD), das kürzlich zum ersten Mal in den Räumlichkeiten des Sozial- und Gesundheitssprengels Telfs und Umgebung (SGS) stattfand.

TELFS. Die Organisatorinnen Patricia Aspalter (TSD) und Ehrenamtskoordinatorin Doris Perfler (SGS) konnten viele Frauen mit und ohne Migrationshintergrund aus Telfs und Umgebung begrüßen.Beim gemeinsamen Frühstück wird Frauen unabhängig von ihrer Herkunft die Möglichkeit geboten, andere Frauen kennenzulernen, sich untereinander zu vernetzten und ein Gratisfrühstück zu genießen. Diese Info darf gerne an alle Freundinnen, Schwestern, Nachbarinnen etc. weitergegeben werden. Natürlich sind auch Kinder herzlich willkommen.Die Organisatorinnen freuen sich jetzt schon auf zahlreiches Erscheinen beim nächsten Frauenfrühstück am 2. August ab 10 Uhr in der Kirchstraße 21.