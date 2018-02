Frühjahrskonzert der Musikkapelle Hatting

Am 16. / 17.03.2018 ist es wieder so weit: Die Musikkapelle Hatting veranstaltet heuer erstmalig an zwei Tagen im Mehrzwecksaal in Hatting ihr alljährliches Frühjahrskonzert.Die Musikkapelle Hatting bietet auch diesmal wieder ein vielversprechendes Programm: vom bulgarischen Marschüber Guiseppe Verdis Ouvertürebis hin zum schwungvollen Jazz-Klassiker– diese renommierten Stücke lassen keine Wünsche offen.Als besonderes Highlight gelten heuer zwei Solostücke. Julia Kostner wird mit ihrer beeindruckenden Stimmeaus dem Musicalzum Besten geben. Weiters werden sich David Huber und Carmen Lenz am Sopransaxophon und am Akkordeon als Solisten präsentieren.Peter Kostner wird in gewohnter Weise als Moderator durch den Abend begleiten.

Ein hochkarätiges Programm, zu dem die Musikkapelle Hatting heute schon einlädt und sich auf zahlreiches Erscheinen freut!Frühjahrskonzert 2018, 16. / 17. März, jeweils um 20.00 UhrMehrzwecksaal HattingEintritt: Freiwillige SpendenPlatzkarten können zwei Wochen vorab kostenlos im Bürgerservice Hatting zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr) reserviert werden: 05238/88255 oder unter buergerservice@hatting.tirol.gv.atnähere Infos: www.mk-hatting.at