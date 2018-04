Gemeindemitarbeiter beseitigen Winterschäden

20.04.2018, 19:36 Uhr

Intensiv im Einsatz sind derzeit die Mitarbeiter der Abteilung Infrastruktur und Grünanlagen der Marktgemeinde Telfs unter Leitung von Manfred Auer. Es gilt, die diesmal besonders gravierenden Winterschäden an Straßen, Grünanlagen, Spielplätzen usw. zu beseitigen.

Wie Bürgermeister Christian Härting kürzlich informierte, hat der vergangene Winter mit seinen enormen Schneemassen weit mehr Schäden als üblich verursacht und damit auch ein großes Loch in die Gemeindefinanzen gerissen. Die Mehrkosten gegenüber gewöhnlichen Wintern betragen ca. 500.000 Euro. Eine Hälfte dieser stattlichen Summe kostete die Schneeräumung und -entsorgung, die andere entfällt auf die Behebung der entstandenen Schäden.So wurden etwa in den letzten Wochen im ganzen Gemeindegebiet zwei Kilometer Zäune erneuert (Foto). Auch mit dem Ausbessern der Straßenschäden hat man begonnen. Dazu gehört das Erneuern der Bodenmarkierungen, die durch die Schneepflüge und Fräsen diesmal besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch hier sind die Zahlen eindrucksvoll: Rund fünf Kilometer Leit-, Mittel- und Begrenzungslinien wurden neu gezogen und ca. 700 Einzelmarkierungen (Haltestellenzeichen, Zebrastreifen, Hinweise auf Tempobeschränkungen usw.) erneuert.Bgm. Christian Härting: „Bis auf die gröberen Straßenschäden sind jetzt fast alle Reparaturarbeiten abgeschlossen. Besonders erfreulich ist, dass wir trotz der erhöhten Anforderungen fast alle Arbeiten mit eigenen Kräften bewältigen konnten, wir mussten kaum Aufgaben extern vergeben. Die Abteilung IVa hat hier gut gearbeitet!“(telfs.at)