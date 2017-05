HL Erstkommunion in Polling

14.05.2017, 17:57 Uhr

Polling: 16 Kinder der VS Polling feierten mit Pfarrer Andreas Tausch am Sonntag, den 14. Mai, die HL Erstkommunion.p>Von der Schule zur Kirche wurden die Kinder von der MK Polling begleitet.Heuer ging es thematisch um Blumen. Von der Sonnenblume angefangen bis zum Brennesel alles gehört zum Leben. Genau so ist für Gott jeder von uns gleich wertvoll. Das durften die Kinder erfahren. In der Kommunion verbindet Gott uns Menschen miteinander zu seiner Blume des Lebens. Nach dem Muttertags Lied, überreichten die Erstkommunion Kinder ihren Müttern eine Selbstgebastelte Blume.

Ein großer Dank geht an das Lehrerpersonal und Eltern, für die Vorbereitung vor und während der schön Gestalteten Messe.Bgm. Gottlieb Jäger überbrachte den Kindern die Herzlichsten Glückwünsche und überreichte ihnen ein Erinnerungsbuch zur Kommunion.