Ich bin "die Neue"

27.07.2017, 10:38 Uhr

Liebe Regionauten,

seit kurzem bin ich nun auch ganz offiziell in derin Innsbruck tätig. Da ich schon immer in meiner Geburtsstadt und in einem kreativen und netten Umfeld arbeiten wollte, bin ich bei densehr gut aufgehoben.Ursprünglich komme ich von der deutschen Seite des Karwendelgebirges aus, sehe das mit den 10 Kilometern, die ich von der Ex-Grenze entfernt wohne aber nicht so eng. Ich fühle mich wohl in den Bergen und bin hier zu Hause (was das Gebiet von Garmisch-Partenkirchen bis rein ins Inntal einschließt). Das habe ich auch sehr während meinem Studium in Jena gemerkt, da mir die hohen Berge vor meinem Fenster fehlten und die Thüringer Hügel nicht zum Skifahren geeignet sind. Langlaufen ja, aber das ist mir zu langsam ;)

In meiner Freizeit bin ich im Sommer auf dem Fahrrad unterwegs oder liege an einem der wunderschönen Bergseen und lese. Im Winter kann man mich auf den Tiroler Skipisten antreffen -Tag oder Nacht, auf Skiern oder auf dem Rodel- :)Ansonsten bin ich eine leidenschaftliche Leserin und kann mich stundenlang in ein gutes Buch vertiefen, ohne zu merken wie die Zeit dahin fliegt.Ich hoffe Euch mit meinen Beiträgen immer spannendes und informatives berichten, zu können und dass Ihr genauso viel Freude auf meinbezirk.at habt wie ich!Alles LiebeEure Lucia