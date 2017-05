AT

, Kirchstraße 24 , 6170 Zirl AT

Raum24 , Kirchstraße 24 , 6170 Zirl AT

Lilli kocht! Rezepte aus dem tollen, gleichnamigen Kinder-Kochbuch Lilli kocht von Heidi Strobl.

Du bist zwischen 6 und 11 Jahre alt und hast Zeit, Lust, Liebe am Kochen und Laune.



Es werden Gäste zur Verkostung erwartet!!



Wir treffen uns in der Kirchstraße 24 vor dem RAUM24 in der Begegnungszone von Zirl.



Um Voranmeldung unter elternverein.zirl@gmx.at wird gebeten.



Eine Kooperation von Bibliothek Zirl und Elternverein Zirl