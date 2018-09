Markttag mit Volksfestcharakter

17.09.2018, 09:11 Uhr

Die 23. Zirler Markttage begeisterten in gewohnter Manier

ZIRL (jus). Buntes Markttreiben herrschte am Samstag wieder in Zirl. Der 23. Zirler Markttag verwandelte den Platz rund um das Veranstaltungszentrum B4 in einen Marktplatz samt Standln, Karussell und natürlich kulinarischen Köstlichkeiten. Die Veranstaltung die von Marktleiter Robert Neuner, Bürgermeister Thomas Öfner und der für Vereine zuständigen Vize-Bgm. Iris Zangerl-Walser zweimal im Jahr organisiert werden sind ein fixer Bestandteil im Zirler Dorfgeschehen. Der Zustrom an Besuchern hat sich in den letzten Jahren auf bis zu 1.000 gesteigert - natürlich nicht nur Zirler. Mittlerweile haben die Markttage in Zirl durchaus Volksfestcharakter. Die Zirler Vereine haben alle mitgeholfen: die Goaßer haben gekocht, die Faschingsgilde Getränke serviert und die Schützenkompanie eine Weinlaube betrieben. Auch für Live Musik war wieder gesorgt. Außerdem präsentierte der "Verein alter Traktoren Zirl" in einer Traktorschau die alten Dieselrösser.