Mit Verantwortung läuft’s: hollu beim Tiroler Firmenlauf 2018!

19.09.2018, 15:06 Uhr

Hollu ist als Charity-Starter in den Firmenlauf gegangen

Gemeinsam für die gute Sache

ZIRL/INNSBRUCK. Einmal pro Woche im Lauftreff gecoacht und trainiert – so macht Laufen Spaß, vor allem beim Tiroler Firmenlauf 2018! Neun hollu Teams gingen als Charity-Starter zugunsten von „Netzwerk Tirol hilft“ an den Start.Insgesamt neun hollu Teams nahmen als Charity Starter am Tiroler Firmenlauf 2018 teil.Wer sich gegen einen Aufpreis als Charity-Starter anmeldet, läuft für die gute Sache. Denn diese Einnahmen werden an die Organisation „Netzwerk Tirol hilft“ gespendet, die Menschen in Not unterstützt. Für die große Tombola des Firmenlaufs stiftete hollu zudem ein umfangreiches Hygienepaket. „Wir fiebern jedes Jahr dem Tiroler Firmenlauf entgegen. Das gemeinsame Laufen macht Spaß, ist gesund und wir können uns sozial engagieren“, betont Geschäftsführer Simon Meinschad.