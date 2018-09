Mitterers Ausstellung noch bis 20. Oktober

13.09.2018, 10:37 Uhr

Die Ausstellung gewährt Einblick in Felix Mitterers Leben und seine Dramen, von denen nicht wenige in Telfs „das Licht der Bühne erblickten“. Das „Skandalstück“ Stigma etwa, dessen Uraufführung 1982 die Initialzündung zu den seither in Telfs stattfindenden Tiroler Volksschauspielen gewesen ist.Freitag, 14.9., 5.10., jeweils um 17:00 UhrSamstag, 15.9., 13.10., 20.10., jeweils um 11:00 UhrFührungen für Schulklassen ab der 8. Schulstufe:Information und Anmeldung: claudia.mark@telfs.gv.at oder 0676 830 38-322Veranstaltungen werden laufend auf der Facebook-Seite "Kultur plus" bekanntgegeben.Donnerstag und Samstag 9:00 bis 12:00 UhrFreitag 17:00 bis 20:00 UhrDer Eintritt ist frei.