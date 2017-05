Neuer Verein für die Friedensglocke des Alpenraumes

04.05.2017, 09:44 Uhr

Nach 20 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit haben Mag. Ewald Heinz und der Kuratoriumsvorsitzende Bürgermeister a.D. Helmut Kopp die Agenden rund um die Friedensglocke des Alpenraumes in neue Hände gelegt.

TELFS. Bei der ersten Generalversammlung des neuen Vereins wurde GV HR Josef Federspiel einstimmig zum Obmann gewählt, als sein Stellvertreter fungiert Bgm. Christian Härting. Als beratende Mitglieder konnten Raika-Geschäftsführer Mag. (FH) Andreas Wolf, TVB-Seefeld Obmann Mag. (FH) Elias Walser und der Infrastruktur-Abteilungsleiter der Gemeinde Telfs Ing. Manfred Auer gewonnen werden.wird die Organisation der 20-Jahr-Feier in heurigen Herbst sein. Zur Einweihung der Glocke am 26.10.1997 – zum 25. Jahrestag der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer in Mösern - kam u.a. der damals letzte lebende Gründervater, Südtirols Alt-Landeshauptmann Dr. Silvius Magnago.

werden auch wieder die Botschafter der Friedenglocke ernannt. Mit dieser Würde werden jährlich Menschen und Institutionen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um den Alpenraum, Frieden und Völkerverständigung verdient gemacht haben.