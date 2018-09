Platsch! Nasses Vergnügen beim letzten Kinderfest für heuer

21.09.2018, 15:55 Uhr

Das Olympiabad Seefeld war wieder Schauplatz des Kinderfestes.

SEEFELD. Zum letzten Mal für heuer fand am 21. September das beliebte Kinderfest im Olympiabad Seefeld statt und deshalb haben sich noch einmal alle mächtig ins Zeug gelegt. Moderator Josef Moser war in Höchstform und die Kinder konnten sich so richtig austoben. Sei es beim Water Walking Ball, der wieder sehr beliebt war, an der Bastelecke oder in der Wildwasserrutsche. Mit dabei war auch wieder die Schwimmschule Aquasports. In einer Wühlkiste konnten die Kinder außerdem tolle Geschenke ergattern. Wem da noch langweilig war, der ist selbst schuld!