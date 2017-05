Pollinger, Wildermieminger und Oberhofer erfolgreich bei 1. Oberlandschau

03.05.2017, 11:43 Uhr

Am Sonntag, 30. April, fand die 1. Oberlandschau des Rinderzuchtverbandes Tirol im Agrarzentrum West in Imst statt. Die Züchter aus unserer Region haben sich gut geschlagen!

REGION. Bei der 1. Oberlandschau in Imst konnten sich die Rinderzüchter aus Polling, Oberhofen und Wildermieming an der Spitze behaupten!Aufgetrieben wurden bei dieser Premiere im Agrarzentrum West in Imst von den 88 Ausstellern über 200 Schautiere der Rassen Fleckvieh, Fleckvieh x RH, Holstein, Tux-Zillertaler und Sprinzen. Begeistert zeigt sich auch Gebietsobmann Elmar Monz über den großen Zuspruch für die Schau. Mit so einer großen Zahl an Teilnehmern hätte man nie gerechnet. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Mitgliedsbetriebe des Rinderzuchtverbandes Tirol im Tiroler Oberland stark vergrößert - Mittlerweile gibt es schon über 400 Mitgliedsbetriebe.Als Preisrichter tätig waren Markus Schwaighofer aus Erl (Fleckvieh), Hannes Schreder aus Kössen (Fleckvieh x RH), Hannes Partl aus Buch (Holstein) und Tierzuchtdirektor DI. Rudolf Hußl (Generhaltungsrassen).

Die Besten im Osten des Oberlandes:

bei Fleckvieh ging an die Vulcano-Tochter Jamaika von Dietmar Rott aus Polling.wurde die Willetochter Anabell von Christian Fritz aus Oberhofen.ging ebenfalls an Dietmar Rott aus Polling mit Nelke (Benjamin Red).Jamila (Gold Red) von Josef Krug aus Wildermieming wurde Siegerin bei denvor Heide von Marc Müller aus Niederthai.Anabell von Christian Fritz aus Oberhofen wurde