Race around Zirl...

30.04.2018, 08:15 Uhr

Die etwas andere "Traktorrally"



Bei sommerlichen Temperaturen veranstalteten die Zirler Ortsbauern am Sonntag dem 22.04.2018 die erste Zirler Traktorrally.



Nach einer Traktorenweihe kämpften über 40 Teilnehmer ausgestattet mit göttlichem Segen auf 7 Stationen um den Sieg. Mit Startnummer 1 fuhr der Bürgermeister ÖFNER Thomas samt seiner Gattin und dem Navigator Peter in den Rundkurs, dicht gefolgt von der Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser mit feschen Mädels als Mitstreiterinnen und dem bekennenden FC BAYERN Fan, Pfarrer Gabriel Thomalla.

Es musste geraten, geschätzt, gesägt, genagelt und gemolken werden. Den Sieg holten sich die Teilnehmer vom fernen "Blachfeld".

Bis in die späten Abendstunden wurden dann bei Musik der " zwo Zirler " sowie mit Bier und Wein gefeiert und einige überlegten sich schon taktische Raffinessen für das nächste Jahr. Insgesamt eine super Veranstaltung