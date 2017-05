Reisetagebuch der MK Polling

01.05.2017, 20:07 Uhr

Polling:

Beim gut besuchten Frühjahrskonzert der MK Polling standen Neuaufnahmen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Nastasja Furtner, Elena Humenberger und Leonie Friedl feierten am Samstag Premiere und wirkten als Jungmusikerinnen erstmals bei einen Konzert mit. Michael Furtner wurde für 30 Jahre, Liana Engensteiner und Alexander Rieder für 10 Jahre MK Polling geehrt.Mit dem Reisetagebuch von Manfred Sternberger startete die MK Polling unter der Leitung von Bernhard Großlercher. Ein bunt gemischtes, stimmungsvolles Programm, wie Estudiantina, Astronautenmarsch, wurde beim ersten Teil zum Besten gegeben. Im zweiten Teil kamen die Romantiker voll und ganz auf ihre Kosten mit Unchained Melody, Highland Cathedral. Mit Guten Abend - Gute Nacht wurde das Frühjahrskonzert in Polling beendet. Durch das Programm führte in bewährter Weise Burger Maria.