Fr, 23. Juni 2017, 18.00 Uhr

Rathaussaal Telfs

Schwanensee

Die Ballettschule Fontainbleu, ein Teil der Landesmusikschule Telfs, präsentiert auch in diesem Schuljahr wieder eine Ballettmatinee:

„Der Schwanensee“

mit der herrlichen Musik von Peter I. Tschaikovsky

Etwa 100 Schülerinnen und Schüler vertanzen die Liebe von Odette und Siegfried, eine Geschichte über Freundschaft, Ehre, Verpflichtung, Verrat, Intrige und eben auch die Liebe, Choreographie Ballettmeisterin Sabine Maria Fuchs.

Die Vorstellung findet am Freitag, den 23.06.17, um 18.00 Uhr, im Rathaussaal Telfs statt.

Der Eintrittspreis beträgt einheitlich € 6,00. Bitte um rechtzeitige Reservierung der Karten im Sekretariat der Landesmusikschule Telfs unter 05262/52199 oder per mail unter heidi.niederbacher@telfs.gv.at.