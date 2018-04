Schwerer Unfall bei Rietz: drei Fahrzeuge beteiligt, vier Verletzte

27.04.2018, 15:36 Uhr

Nach ersten Angaben sollen drei Fahrzeuge - ein Klein-LKW und zwei PKW - am Unfall beteiligt gewesen sein. Es gab vier Verletzte, eine Person musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.Nähere Informationen in Bälde hier. Die polizeilichen Maßnahmen sind derzeit noch im Gange.