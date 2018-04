Seefelder WM voll in der Spur

27.04.2018, 00:00 Uhr

Bagger in den Startlöchern



SEEFELD. Mit einem Quartett an fachlicher Kompetenz wartete kürzlich Seefeld bei einer sehr gut besuchten öffentlichen Gemeindeversammlung im Kongresszentrum auf. Zentrales Thema war der Planungsstand der Nordischen WM 2019. Die Referenten berichteten über das, was schon passiert ist, was noch ansteht und über allerlei Wissenswertes rund um die WM. Immerhin ist die WM in einem Jahr schon wieder Geschichte und Seefeld muss sich dann vergleichen lassen mit so erfolgreichen Veranstaltungen wie zuletzt in Falun oder Lahti.Bgm und WM-Organisator Werner Frießer bezeichnete das Ende Jänner durchgeführte Ski-Nordic-Weekend als voll und ganz gelungenen Test. Die Athleten waren laut Frießer mit den fast komplett fertiggestellten Loipen sehr zufrieden, auch Basisgebäude, Servicedorf und WM-Halle seien sehr gut angenommen worden. Im Stadionbereich stünden noch einige Änderungen an, der Bau des WM-Turmes soll in Kürze ebenso beginnen wie die Arbeiten "rund ums Seekirchl", wo die Eröffnungsfeier stattfinden wird. Am Bahnhof und Bahnhofs-Vorplatz , in der Fußgängerzone und am Kreisel Apothekerparkplatz fahren nach dem langen Winter in diesen Tagen die Bagger auf, um das neue Verkehrskonzept zu realisieren.

Qualität vor Quantität



Tickets ab Mai



Mit den enormen Kosten für die Werbung befasste sich TVB-Direktor Elias Walser. Er kam zu dem Ergebnis, dass es vermutlich sinnvoller sei, das Geld dafür zu verwenden, Seefeld "herauszuputzen" und dann 10 Tage lang weltweit im TV zu präsentieren, als sündteure 20-Sekunden- Werbeblöcke einzukaufen. Als Neuerung stellte er einen WM-Newsletter vor, kündigte einen Bus-Sonderfahrplan und näheres zu den notwendigen Loipensperren an. Bei den Nächtigungen ließen die Erfahrungen von Schladming wegen der großen Zahl an Einzelbelegungen für 2018 einen Rückgang, ab 2019 aber eine deutliche Steigerung erwarten. Im Moment fehlen laut Walser noch ca 500 Betten für Medienvertreter.Unter dem Motto "Klasse statt Masse" will Alois Seyrling, der Obmann des TVB Seefeld, die WM sehen. Nach einigen rückläufigen Jahren sei das "Vertrauen der Gäste wieder da", es gelte nunmehr, der Welt ein positives Seefeld-Potpourri zu vermitteln. Die bis zum Bahnhof verlängerte Fußgängerzone solle eine Flaniermeile und Begegnungszone gleichermaßen sein, für überlegenswert halte er auch eine Kombination aus Schneefest und Christkindl-Markt. Die Kernfrage für ihn lautet, "was bleibt nach der WM?" Stichwort Nachhaltigkeit.Mit diversen juristischen Fragen befasste sich schließlich ÖSV-Direktor Christian Scherer. Er warnte dringend vor der Missachtung von Vorschriften, zu denen sich der ÖSV beim Zuschlag der WM durch die FIS verpflichtet habe, etwa die ungenehmigte Verwendung des WM-Logos. Aus Sicht des ÖSV seien der Ausbau von Seefeld zum "nordischen Hotspot" und die Stärkung von Tirol als "Sportland im Herzen der Alpen" vorrangig.Schließlich wurde noch bekannt gegeben, dass der Ticketverkauf im Mai beginnt. Kinder und Rollstuhlfahrer erhalten Ermäßigungen, ebenso Seefelder Bürger und Betriebe. Grundsätzlich gilt, dass der Seefelder Bahnhof Hauptverkehrsknotenpunkt der WM sein wird und der Individualverkehr minimiert werden soll zugunsten einer verstärkten, teilweise kostenlosen Nutzung von ÖBB, VVT und Bus. Schon jetzt kündigte Bgm Frießer für den Herbst eine weitere Gemeindeversammlung zum Thema WM an.