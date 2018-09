Seit 125 Jahren wird in Telfs gespart

24.09.2018, 14:18 Uhr

Die Raiffeisenbank Telfs-Mieming wird heuer 125 Jahre alt. Ein kurzer Rückblick von den Anfängen als Verein bis heute.

Die Anfänge

Raiffeisenbank geht neue Wege

Fusion mit Mieming

Raiffeisenbank heute

TELFS (jus). Sie gehört zum Ortsbild der Telfer Untermarktstraße irgendwie dazu: die Raiffeisenbank. Heuer feiert die Raiffeisenbank Telfs ein Jubiläum: sie wird ganze 125 Jahre alt.Am 22. Oktober 1893 legten 30 angesehene Telfer Bürger je 10 Gulden ein und legen so den Grundstein für den "Spar- und Darlehenskassenverein Telfs" nach dem Vorbild von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Das erste Geschäftslokal war beim "Ochsen", dem heutigen Zeisele-Haus in Telfs. Der damalige Obmann Franz Rimml hatte dieses Amt bis 1898 inne, sein Stellvertreter war Johann Härting. Den Vorsitz des Aufsichtsrates hatte damals Anton Härting. Bis 1924/25 wurde damals noch mit Kronen bezahlt. Nach dem ersten Weltkrieg, im Jahr 1918 ersuchte die Marktgemeinde Telfs um Senkung des Zinssatzes, dieses Ansuchen wurde aber abgelehnt weil es sich um eine Kriegsanleihe handelte.Vor genau 100 Jahren entsteht dann die erste Republik Österreich, ab 1925 wird zum ersten Mal mit Schilling gezahlt. 1930 übersiedelt der Spar- und Darlehenskassenverein in das neugebaute Kassenheim am Trostbergeranger, das sie zuvor von der Gemeinde Telfs gekauft hatte.1938 wird der Verein kommissarisch durch die neuen Machthaber übernommen, man bezahlte jetzt mit Reichsmark. Bis 1940 hatte die Bank nur sonntags von 10-14 Uhr geöffnet. Nach dem zweiten Weltkrieg wird der Schilling wieder eingeführt.1967 zog die Raiffeisenbank dann in das Witting-Haus, wo sich heute das Modegeschäft Zorzi befindet. Seit damals ist sie ordentlich gewachsen. So wurde nacheinander in Mösern eine Filiale errichtet, mit den Filialen in Oberhofen, Flaurling-Polling, Pettnau, Rietz und Pfaffenhofen fusioniert und im Inntalcenter eine Bankstelle errichtet.Im Zuge des Projekts "Erneuerungsgemeinschaft Ortszentrum Telfs" wurde der Gebäudekomplex, in dem sich die Bank heute noch befindet, Anfang der Achtziger Jahre neu gebaut. In den folgenden Jahren wurde die Bankstelle in St. Georgen errichtet und 1993 eine Fusion mit Inzing eingegangen.Im Jahr 2002 wurde dann der Euro eingeführt, 2016 wurde mit dem Mieminger Plateau fusioniert, die Raiffeisenbank Telfs-Mieming entstand. Während den Jahren veränderte sich nicht nur die Bank, auch Telfs unterzog sich einem Wandel. Waren es im Jahr 1890 nur rund 2700 Einwohner, sind es heute rund 15.750 (Stand 2018) und noch einmal rund 35.000 im Einzugsgebiet rund um Telfs (Stand 2016).Der Raiffeissenbank Telfs-Mieming steht heute Wolfgang Dirnberger, Andreas Wolf und Günter Steffan vor. Vertriebsleiter ist Christoph Allegranzi, die Bank hat Geschäftsstellen in zwei Bezirken: Rietz, Mieming und Obsteig in Imst und Telfs, Oberhofen, Flaurling, Hatting und Inzing in Innsbruck-Land. Für die Zukunft will die Raiffeisenbank Telfs-Mieming weiterhin das Motto "Regional, Digital, Überall" anstreben. Digitale Kanäle wie Online-Banking oder Online-Bezahlen sollen zwar immer mehr erschlossen werden, die persönliche Beratung dabei aber nicht zu kurz kommen. In Sachen Regionalität will die Raiffeisenbank weiterhin auf die Nähe zu den Kunden und die Unterstützung verschiedener örtlicher Institutionen setzen.