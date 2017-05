Singing is it!

Mehrzwecksaal Musikschule , Obermarktstraße 43 , 6410 Telfs AT

Am Donnerstag den 8. Juni 2017 um 20.00 Uhr veranstaltet Marc Hess wieder seinen Popgesangsabend im Mehrzwecksaal Musikschule Telfs.

Unter dem Motto "Singing is it!" präsentieren sich seine Schüler im

Abschlusskonzert Pop- und Jazzgesang.