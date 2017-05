Tagesmütter im Rampenlicht!

09.05.2017, 16:42 Uhr

Vier Telfer Tagesmütter für 50 Jahre im Einsatz für Kinder geehrt

Telfs : Telfs |





Telfs, 03. Mai 2017 – Am Sonnenplateau von Telfs gingen Freitagabend die Sternchen auf. Mit großzügigen Geschenken, Blumen, Wein und Urkunden wurden vier Tagesmütter aus Telfs und Flaurling für insgesamt 50 Jahre Mitarbeit im pädagogischen Team von Aktion Tagesmütter geehrt.

Vor 15 Jahren haben Rita Enk und Martina Tanzer aus Telfs den Beruf der Tagesmutter ergriffen. Seither hat sie diese Arbeit nicht mehr losgelassen, denn in einer familienähnlichen Atmosphäre professionell zu arbeiten ist für viele Pädagoginnen ein idealer Rahmen. Susanne Hanser-Vetchy aus Telfs und Andrea Sailer aus Flaurling sind bereits seit 10 Jahren in diesem Beruf tätig.

„Ich genieße es sehr, wenn das Haus von Kinderstimmen erfüllt ist. Mir macht es nach zehn Jahren noch genauso viel Freude, die Kinder zu betreuen, wie am Anfang. Mit Kindern ist ja eigentlich alles immer neu, ein Neuanfang“, lächelt Susanne und setzt fort „Meine ersten Tageskinder heute als junge Menschen zu sehen – sie sind ja mittlerweile 18 Jahre alt – und einen Teil des Lebens gemeinsam verbracht zu haben – das freut mich auch an diesem Beruf. Es hat schon was von einer „erweiterten Familie“, das gut tut“, resümiert die erfahrene Tagesmutter Susanne Hanser-Vetchy.Im Gasthaus Berghof am Sonnenplateau von Telfs wurden schließlich insgesamt 50 Jahre engagierten Einsatzes für die Kinder ausgezeichnet. Unter Anwesenheit von Gemeindevertreterin Silvia Schaller aus Telfs sowie von Gemeinderätin für Soziales, Beate Hafele aus Flaurling wie natürlich Vertretern des Vereins Aktion Tagesmütter wurden Rita Enk, Martina Tanzer, Andrea Sailer und Susanne Hanser-Vetchy mit Reden und Geschenken bedacht.Die Flaurlinger Bürgermeisterin Brigitte Praxmarer weiß, dass ein breites Kinderbetreuungsangebot förderlich ist, bei der Überlegung, eine Familie zu gründen: „Tagesmütter leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie entlasten junge Familien und erleichtern den Alltag berufstätiger Eltern. Das spielt sicher bei der Entscheidung für ein Kind eine wichtige Rolle. Wir sind stolz und freuen uns, Andrea Sailer bereits seit zehn Jahren als Tagesmutter in Flaurling zu haben.“„Der Gemeinde Telfs ist es ein großes Anliegen, dass es Tagesmütter – und sogar einen Tagesvater – in Telfs gibt! Sie leisten einen wesentlichen Beitrag an der Kinderbetreuung und ermöglichen es Müttern, arbeiten zu gehen und ihre Kinder wohl behütet zu wissen. Daher unterstützt die Gemeinde Telfs Tagesmütter und -väter ausgesprochen gerne und mit Überzeugung!“ lobt die Telfer Gemeindevertreterin Silvia Schaller diesen pädagogischen Beruf und die Betreuungsleistung.Als Sozialpädagogische Leiterin des Vereins Aktion Tagesmütter ist Gertrud Larcher stolz auf ihre Mitarbeiterinnen und fühlt sich gleichzeitig auch in der Vereinsarbeit bestätigt: „Unsere Tagesmütter leisten wirklich viel! In der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern bekommen sie auch ausgezeichnete Rückmeldungen. Natürlich empfinde ich es aber auch persönlich und als pädagogische Leitung des Vereins als große Bestätigung, dass unsere Mitarbeiterinnen so lange bleiben.“ freut sich Larcher.



Die nächste Ausbildung zur Tagesmutter startet übrigens am 19.9.2017 in Innsbruck! Interessierte KandidatInnen für die AMS-finanzierte Ausbildung können sich ab sofort bewerben. Tagesmütter sind insbesondere in Zirl und auf dem Seefelder Plateau sehr gefragt.

Näher Infos bei:ZweigstellenleiterinAktion Tagesmütter TelfsKirchstraße 126410 TelfsTel: 0650 / 5832688E-Mail: aktion.tagesmutter-telfs@familie.atWeb: www.aktion-tagesmutter.at