Telfer Monatsmarkt am Samstag, 13. Mai 2017, mit historischem Dorfspaziergang

03.05.2017, 09:11 Uhr

Der Telfer Monatsmarkt im Mai bietet neben den frischen Produkten und Spezialitäten, Handwerk und Handarbeiten ein weiteres Highlight: Der Heimatbund Hörtenberg lädt zu einem Historischen Dorfspaziergang ein.

TELFS. In Telfs stehen noch viele alte ehrwürdige Häuser, die zum Teil mit schönen Hausfresken geschmückt sind sowie Brunnen mit Heiligenfiguren und andere Kleindenkmäler, die eine Geschichte zu erzählen haben.Treffpunkt im Hof beim Noaflhaus. Danach gibt es ein Quiz sowie eine Verlosung und einen kleinen Imbiss.wieder für alle Kinder geöffnet, die Lesen, Spielen, Basteln dem Shoppen vorziehen.findet jeden Monat am zweiten Samstag von 9 bis 14 Uhr in der Untermarktstraße (Fußgängerzone!) und am Schreyer-Parkplatz gegenüber dem Rathaus statt.