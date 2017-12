Tourismusbüro Mittenwald erstrahlt in neuem Glanz

28.12.2017, 14:47 Uhr

Im Zuge der großen Rathaussanierung, konnte nun auch die Touristinformation nach 25 Jahren einen neuen Anstrich bekommen. Heller, moderner und somit auch zeitgemäßer erstrahlen die Räumlichkeiten der Mittenwalder Touristeninformation.

MITTENWALD. "Wichtig war uns eine zeitgemäße Erscheinung aber auch eine Gestaltung mit viel Holz, der Region entsprechend und trotzdem modern", erläutert. Die Umsetzung dieser Wünsche ist dem Team in nur 6 Wochen gelungen.Die Mängel der alten Räumlichkeiten hatten sich in den letzten 25 Jahren zu sehr gezeigt, wie die unzeitgemäße Erscheinung oder der Platzmangel für Broschüren.Jetzt treten die Gäste inmit einerund einerzum Stöbern oder Ausruhen ein.betonte zusätzlich, dassund individuell für das Tourismusbüro angefertigt wurden.Eine weitere große Änderung ist die. Der direkte Kundenkontakt kann nun besser von statten gehen, genau wie der Email- und Telefonkontakt, der in den abgetrennten Büroräumen abläuft.Für die nächsten Tage ist noch ein wenig Dekoration geplant, die Gardinen fehlen noch. Dann können die Mittenwalder Gäste in neuer Atmosphäre mit einem freundlichen Lächeln begrüßt und betreut werden.

Stolz erläutert(CSU)zur neuen Tourismusinformation: "So schließt sich der Kreis der Generalsanierung des ganzen Rathauses". Zudem dankt er dem Gemeinderat für die Zustimmung zu diesem Projekt und der schnellen Umsetzung der Sanierung., dank der Handwerker, die sieben Tage die Woche an der Umsetzung des Sanierungsplans arbeiteten.waren für die Renovierung der Räume geplant (hier waren auch die Sanitäranlagen der Touristinfo einberechnet) und nicht mehr wurde ausgegeben. So sieht man wieder laut Hornsteiner: "Wenn man an einem Strang zieht, kann man alle Herausforderungen meistern". Dies, so der Bürgermeister soll auch gleichzeitig das Motto der Gemeinde für 2018 sein.