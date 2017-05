Trinkwasser-Hochbehälter „Dandl 2“ der Gemeindewerke Telfs geht in Betrieb

04.05.2017, 09:41 Uhr

So gut wie fertig ist der riesige neue Trinkwasser-Hochbehälter „Dandl 2“ der Gemeindewerke Telfs. Die imposante Anlage soll, wenn alles klappt, in einigen Tagen in Betrieb gehen.

TELFS. 1,5 Millionen Liter fasst der in Birkenberg unweit des Schafstalls gelegene unterirdische Wasserspeicher. Er wurde im Auftrag der GWT von der Firma STRABAG in knapp einjähriger Bauzeit errichtet und liefert erstklassiges Trinkwasser für Tausende Telferinnen und Telfer im östlichen Teil der Martkgemeinde. Finanziert wird die rund 2,4 Millionen Euro teure Anlage von den GWT mit Unterstützung von Land und Bund.im Rahmen des österreichweiten „Trinkwassertages“ geplant.werden von den Gemeindewerken täglich mit rund zwei Millionen (!) Liter Wasser versorgt.