Vielseitiges Rahmenprogramm der Tiroler Volksschauspiele

05.05.2017, 14:23 Uhr

Als absoluten Leckerbissen darf man hier wohl den österreichisch-bayrischen Bluesgipfel mitundbezeichnen, der am 25. und 26.8. im großen Rathaussaal über die Bühne gehen wird. Ein austro-bajuwarischer Liederabend der allerfeinsten Art, sozusagen ein Programmpunkt mit absolutem Seltenheitswert!

Die zweite musikalische Veranstaltung ist ein Wiedersehen mit denvom Männergesangsverein Telfs. Bevor die Sänger auf Deutschlandtournee gehen, erfreuen sie das Telfer Publikum am 12. 8. im Festzelt am Thöni-Areal mit der Premiere ihres inszenierten Liederabends, mit Gejodel, Volksstücken, von Quetsch’n und Gitarre begleitet, klassischen Chorgesängen – und am Ende sogar einem Matrosenlied.Alter und Tod sind kein Spaß, doch über nichts lässt sich gehaltvoller lächeln als über das Ausweglose – zumindest wenn die Wiener Autorin Lida Winiewicz am Werk ist. Die beiden Theatergrößenlesen am 27.8. im Kranewitterstadl „Ist die schwarze Köchin da“. Ein besonderer Abend zum Schmunzeln und Nachsinnen.Mit seiner Einmannversion von Thomas Bernhards „Der Theatermacher“ fülltedie Theatersäle. Am 24. und am 28.8. präsentiert er seine szenische Lesung im Kranewitterstadl in Telfs.„Wenn Weiberleit sig trauen“ – ja, dann bleibt kein Stein auf dem Anderen und kein Auge trocken! Die fabelhafteund die preisgekröntelesen gemeinsam „The best of Annemarie“, und Urban Regensburger begleitet am Piano. Am 31.08. im Kranewitter Stadl.In der Schindlervilla findet heuer eine Ausstellung zu Ehren der im Frühling dieses Jahres verstorbenenstatt, deren verspielt-eindrückliche Bilder lange Zeit das Markenzeichen auf den Plakaten der Tiroler Volksschauspiele waren. Die Ausstellung ist während der gesamten Spielzeit der Volksschauspiele zu sehen.Und schlussendlich würdigen die Volksschauspiele den großen Theaterschreiber und späteren Wahltelferzu seinem 150. Geburtstag.liest am 21.08. im Noaflhaus aus seinen Texten, gibt Einblicke in das Telfer Leben des Tiroler Dramatikers, musikalisch umrahmt von Siggi Haider. Eine kleine Porträtgalerie zeigt die verschiedenen Gesichter des Dichters und Stefan Dietrichs historische Einblicke stellen Schönherrs Schaffen in Beziehung zu den dramatischen Zeitumständen.