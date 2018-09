Zirl und die Bäckerei machen eine Woche lang mobil

07.09.2018, 12:42 Uhr

Im Rahmen der Mobilitätswoche vom 15. bis 22. September stellt die Kulturbackstube Bäckerei heuer einen Wohnwagen in Zirl auf, der zum miteinander Reden einlädt.

Die Bäckerei macht mobil

Zustimmung von allen Seiten

ZIRL (jus). Die Woche vom 15. bis zum 22. September steht europaweit unter dem Thema Mobilität. In Zirl haben sich deshalb viele Initiativen, Vereine, öffentliche Institutionen, UnternehmerInnen, Firmen und Freiwillige zusammengetan, um diese Woche gemeinsam zu gestalten. In einer eigenen Gruppe mit 10-15 Mitgliedern wurde ein buntes Programm zusammengestellt, das am 22. September, dem autofreien Tag, seinen Höhepunkt findet.Bereits zum dritten Mal wird die Mobilitätswoche in dieser Art inszeniert, heuer erstmals in Kooperation mit der Bäckerei Kulturbackstube. "Wir sind zwar in Innsbruck etabliert, am Land kennen uns aber viele nicht", erklärt Florian Ladstätter von der Bäckerei. Deshalb hat man sich - passend zum Thema - in Bewegung gesetzt und ist in Form eines Wohnwagens nach Zirl gefahren. Das sogenannte "Gemeindelabor" wurde passend zum Thema Mobilität gestaltet und mit Stühlen und Tischen ausgestattet. Es parkt dann am Samstag (15.9.) vor dem Gemeindehaus und bleibt dort bis Dienstag, bevor es in den ZirlGarten (beim FamBoZi) gestellt wird. "Das soll der zentrale Anlaufpunkt der Aktion sein, hier können sich die Leute treffen, miteinander reden und Kaffee trinken", erklärt Ladstätter."Eine gute Idee", findet auch Diana Ortner vom Land Tirol, das die Aktion finanziell unterstützt. Sie hofft außerdem, in fünf Jahren in einem "neuen Zirl mit einem neuen Mobilitätskonzept" zu stehen. Auch Georg Kapferer vom Mobilitätsausschuss, Sigrid Thomaser vom Umweltausschuss und Vize-Bgm. Iris Zangerl Walser loben die Projektwoche und hoffen vor allem, Bewusstsein in Sachen Mobilitätsverhalten zu schaffen. Thomaser gab außerdem eine kleine Vorschau auf das Programm der Woche, das mit einer Straßenmalaktion, einem E-Auto-Testtag oder einem Rollator-Walk alle Generationen ansprechen soll.

Programm:

ab 14.00: King of Vert - Skater Contest - Skaterplatz Zirl9.00-11.00: Märchenwalk - Nordic Walking - Treffpunkt bei der Bibliothek Zirl6.00-8.00: Wir sagen Danke - Apfel-Verteilaktion - bei den Öffi-Stationen14.00-17.00: "Tischlein deck dich" - Picknickvormittags: Rad-Reperatur-Werkstatt - in der NMS14.00-17.00: Sanierungscafe10.00-11.00 Uhr: Rollator-Walk - am Vorplatz vom s'Zenzi14.00-17.00: Alterssimulationsanzug14.00-7.00: E-Bike-Schnupperkurs für 50+15.00-17.00: Straßenmal-Aktion14.30-16.30: Zirl auf alten Pfaden - Mühlenwanderung17.00-19.00: Harry-Potter-Gruselnacht-Walk14.00-17.00: Rad-Reperatur-Werkstatt14.00-17.00: E-Auto-Testtag - E-Car Sharing testenab 14.00: Together Festival - das 9. Integrationsfest Together - bei der Selch