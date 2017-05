Zirler Markttag lockte wieder hunderte Besucher!

08.05.2017, 10:56 Uhr

Vergangenen Samstag war es wieder soweit: Robert Neuner lud zum 20. Zirler Markttag!

ZIRL. Das Wetter hielt zum Jubiläum, und so konnten sich wieder viele Gäste aus Nah und Fern und auch viele Familien nach der Firmungsfeier in der Zirler Pfarrkirche am Zirler Markt beim Veranstaltungszentrum B4 austoben und weiterfeiern.Am Marktplatz wurden wieder an über 40 Ständen regionalen Produkte angeboten, es gab wieder ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Hupfburg, Ponyreiten, Schießstand der Schützenkompanie, kulinarische Köstlichkeiten von den „Zirler Goaßer`n“, Bar u. Getränke von der Faschingsgilde Zirl, Musik und vieles mehr. Marktleiter Robert Neuner vo. Hölblig freut sich auf ein Wiedersehen beim nächsten Markt im September dieses Jahres!