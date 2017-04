Zusammenstoß in Telfs: E-Biker gegen LKW

28.04.2017, 08:12 Uhr

Ein 66-jähriger Radfahrer stieß in Telfs mit einem LKW zusammen und kam unter dem LKW zu liegen. Das Fahrrad wurde von einem Reifen des LKW überrollt, der Radfahrer wurde unbestimmten Grades verletzt.

TELFS. Am 27.04.2017 gegen 16.15 Uhr lenkte ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Imst seinen LKW auf der Gemeindestraße Emat im Ortsgebiet von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, in südliche Richtung, wobei er an der Kreuzung mit der parallel verlaufenden Niedere Munde Straße nach rechts abbog, um diese in Richtung Ortszentrum weiter zu befahren.Zum gleichen Zeitpunkt lenkte ein 66-jähriger Einheimischer sein E-Bike auf der Gemeindestraße Emat in entgegengesetzte Richtung und bog an der gegenständlichen Kreuzung nach links ab, um seinerseits die Niedere Munde Straße in seine Fahrtrichtung weiter zu befahren.Beim Abbiegevorgang kam es in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Boden geschleudert wurde und unter dem LKW zu liegen kam. Das Fahrrad wurde dabei von einem Reifen des LKW überrollt und erheblich beschädigt. Der Radfahrer, der sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.