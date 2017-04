Ortsparteitag in Reith bei Seefeld: Bgm. Dominik Hiltpolt neuer ÖVP-Obmann

24.04.2017, 10:07 Uhr

Bernhard Scholl legte sein Amt als Ortsparteiobmann in Reith bei Seefeld nach langjähriger Tätigkeit zurück, als sein Nachfolger wurde Bgm. Dominik Hiltpolt einstimmig gewählt. Ihn unterstützen als Obmann-Stellvertreter Josef Fink, Friedrich Berger und Peter Scholl – alle ebenfalls einstimmig gewählt.

REITH/S. „Ich bedanke mich bei Dominik Hiltpolt und LR Johannes Tratter für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und wünsche meinem Nachfolger alles Gute“, so der scheidende Ortsparteiobmann Bernhard Scholl.Bezirksparteiobmann LR Johannes Tratter bedankte sich bei Bernhard Scholl für dessen Verdienste und die langjährige Treue mit einer Ehrenurkunde der Tiroler Volkspartei. Dem neuen Obmann Dominik Hiltpolt gratulierte er zum einstimmigen Wahlergebnis: „Danke an alle, die Bernhard und Dominik in den letzten Jahren unterstützt haben, denn nur mit einem starken Team ist eine erfolgreiche Arbeit als Bürgermeister und Ortsparteiobmann möglich! Alles Gute und viel Erfolg dem neuen Team!“