3. Sieg im 3. Rennen für Lukas Grießer!

23.04.2017, 18:58 Uhr

: Heute (23.04.) fand im Unterland traditionell das Eröffnungsrennen des Tiroler Radnachwuchses statt. Unter der Federführung von Günther Feuchtner (Tom Tailor Wörgl) gehört das Rennen schon seit vielen Jahren zum fixen Bestand des Rennkalenders. Das Rennen zählte zur TM-Straße und zum Österreichischen Nachwuchcup! Bei fast schon winterlichen Temperaturen (6 Grad!) und regennasser Fahrbahn startete die Kategorie U15 (8 Runden zu je 3,8km) um 10:30 Uhr.Aus Inzinger Sicht besonders erfreulich der überlegene Sieg von Lukas Grießerbei den U15 Fahrern. Wie schon bei den beiden Auftaktrennen (Ezf-Ybbs/Kirschblütenrennen-Wels) dominierte Lukas das starke Fahrerfeld beinahe nach Belieben: in der vierten von 8 Runden attackierte Lukas am Anstieg Richtung Zieldurchfahrt, sodass nur 2 Fahrer mitgehen konnten. Die 3 Mann Spitzengruppe fuhr dann bis 2 Runden vor dem Finale einen großen Vorsprung heraus, womit die Stockerlplätze eigentlich bereits vergeben waren. Am Anstieg zur vorletzten Runde dann abermals ein unwiderstehlicher Antritt von Lukas, dem die beiden anderen Ausreißer nicht mehr folgen konnten. Lukas fuhr dann in den letzten 2 Runden noch ca. 20 sec. Vorsprung heraus und gewann das Rennen solo! Damit führt er nach 3 Siegen mit der max. Punktezahl auch in der Ö-Cup-Nachwuchswertung!