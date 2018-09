Aufs Stockerl geschossen

12.09.2018, 13:56 Uhr

Weitere Tiroler Meistertitel für Katharina Triendl aus Scharnitz

Männer hätten keine Chance

Persönlicher Rekord

Knapp am Sieg vorbei

Start in zwei Kategorien

SCHARNITZ. Das erste Wochenende im September bedeutete Großkampftage für Tirols Stocksportler. In Steinach fanden die Landesmeisterschaften in den Einzel-Bewerben statt und für die Scharnitzerin Katharina Triendl gab es viel Grund zum Feiern.Dabei ging es u.a. auch um den Aufstieg bzw. die Teilnahme an den Österreichischen Meisterschaften. Die besten 2 in den Jugendklassen und die besten 4 in der Damenklasse konnten sich dafür qualifizieren.Bei den Jugendwettbewerben räumte Katharina Triendl gehörig ab und gewann die U19 und die U 23 mit jeweils über 100 Punkten Vorsprung. Mit ihren 280 Punkten ließ sie in der U19 auch ihre männlichen Mitbewerber klar hinter sich, in der U 23 wäre sie im Männerbewerb e.E. 2. geworden.Am Sonntag war die Herren und Damen Einzelwettbewerbe. Die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten sich über eine Vorrunde für die Finanbewerbe qualifizieren, die jeweils besten 7 konnten sich dann um den Landesmeistertitel matchen.Die Vorrunde der Damen gewann Katharina Triendl mit 304 Punkten und erreichte damit ihre bisher höchste Punktezahl im Rahmen einer Landesmeisterschaft im Einzel. Mit diesen 304 Punkten hätte sie sogar die Vorrunde der Herren gewonnen, in welcher sie den besten Herren mit 303 Punkten hinter sich lassen konnte.In das Finale startete sie dann bin 17 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Diesen Vorsprung konnte sie leider nicht halten. Es war buchstäblich der letzte Schuss, der ihr den Landesmeistertitel kostete. Mit insgesamt 3 Punkten Rückstand wurde sie dann nur Zweite und somit Vize-Landesmeisterin der Damen. Sehr schade, da sie ja in den Jahren 2016 und 2017 bei den Landesmeisterschaften Einzel jeweils sowohl alle 2 Jugendklassen als auch den Damenwettbewerb gewonnen hat.Am Sonntag, den 16. 09 findet die Österreichische Meisterschaft Einzel in Klagenfurt statt. Leider darf man nur in 2 Kategorien starten, weshalb sie sich für die U 19 und U 23 Kategorie entschieden hat, denn den Damenbewerb Einzel kann sie ja noch oft genug spielen.Bericht: Othmar Crepaz