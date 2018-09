Auftakt der Rad-WM in Tirol: Mit über 50 km/h durch Telfs, Pettnau und Zirl - mit Video

23.09.2018, 18:32 Uhr

Endlich geht's los: Die Rad-WM in Tirol startete am Sonntag mit dem Teamzeitfahren von Ötztal bis Innsbruck und sorgte in den Ortschaften entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecke für runde Begeisterung.

Deutsche Damen holen erstes WM-Gold



Quick-Step holte Zeitfahr-Gold

TELFS/PETTNAU/ZIRL. Tausende Zuschauer säumten am Sonntag die Strecke vom Eingang ins Ötztal (Area47) über das Inntal - durch Telfs, Pettnau, Zirl und Unterperfuss - bis nach Innsbruck: Das Mannschaftszeitfahren war der Auftakt für die Rad-Weltmeiterschaft 2018 in Tirol-Innsbruck.Mit hohem Tempo - bis zu 60 km/h schnell - strampelten am Vormittag die Athletinnen der 12 Damenteams und ab 14:40 Uhr die Elite-Fahrer in 22 Herrenteams den Medaillen entgegen, sorgten für tolle Stimmung und ein einmaliges Radsporterlebnis auf höchstem Niveau bei den Ortsdurchfahrten. In Zirl wurde sogar eine Video-Wand aufgestellt, damit waren die Zuschauer im Zentrum der Marktgemeinde live über ORF-SPORT+ beim gesamten Rennen dabei.Bei der ersten WM-Entscheidung, beim Teamzeitfahren der Damen am Sonntag-Vormittag, ging es schon sehr knapp her: Das deutsche Canyon/Sram Racing-Team (Alena Amjaljusik, Alice und Hannah Barnes, Elena Cecchini, Lisa Klein und Trixi Worrack) holte nach 54,5 km überraschend Gold vor zwei Mannschaften aus den Niederlanden (Siegerteam im Video unten gleich zu Beginn, Anm. d. Red.). Silber und Bronze gingen an die Teams "Boels" (+21,90 Sek.) und "Sunweb" (+28,67).Bei den Herren sorgte der Profi-Rennstall Quick step für die schnellste Zeit von Ötztal über eine 62,4 km lange Strecke bis vor die Hofburg in Innsbruck. Dafür benötigte das Siegerteam mit Kasper Asgreen (DEN), Laurens de Plus (BEL), Bob Jungels (LUX), Yves Lampaert (BEL), Maximilian Schachmann (GER) und Niki Terpstra (NED) 1:07:25,94 Stunden und war 18,46 Sekunden vor dem Titelverteidiger-Team Sunweb. Bronze ging an das BMC Racing-Team.

im Team "Trek", Matthias Brändle und Michael Gogl, brauchten 2:03,97 Minuten länger als die Sieger, nur 4 Sekunden dahinter das Bora-Team mit den Österreichern Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger.Das Team Vorarlberg kam als bestes Österreichisches Team auf Rang 14 (+4:46,99).