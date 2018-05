Ehre, wem Ehre gebührt

04.05.2018, 00:02 Uhr

Telfs Patriots verleihen Lars Steinmetz die Ehrenmitgliedschaft

Das letzte Heimspiel der Telfs Patriots eröffnete ein besonderes Mitglied des Vereins mit dem Coin-Toss und Ehren-Kick-Off: Lars Steinmetz. Präsident David Mariani überreichte ihm die Ehrenurkunde der Telfs Patriots: „Eigentlich eine Sache für die Generalversammlung, aber du lässt uns ja keine Zeit. ‚Für deine außerordentlichen Verdienste, deine Treue und stete Einsatzbereitschaft sprechen wir dir unseren Dank und besondere Anerkennung aus.‘ Es soll ein Zeichen der Wertschätzung und unser verbindlichster Dank sein, dich zum Ehrenmitglied unseres Vereins zu ernennen.“

Nächstes Heimspiel: 12. Mai, 18:00 Uhr, SportZentrum Telfs

Lars Steinmetz zog mit seiner Familie 2011 aus Saarburg, Rheinland-Pfalz, nach Pfaffenhofen. Durch seinen Neffen, erfolgreicher Footballspieler in der GFL (German Football League), kam er zum American Football. Obwohl er selbst nie gespielt hat, suchte er den Kontakt zu den Telfs Patriots, wo er sich von Anfang an wohl fühlte.2013 begann Lars seine Coaching-Tätigkeit mit der U17-Nachwuchsmannschaft, mit der er 2014 den Finalsieg feiern durfte, was mit zu seinen Highlights zählt. 2015 verließ er die Jugend zugunsten der Damenmannschaft, die er mit 23 Ladies gründete. Sein absoluter Höhepunkt war allerdings der erste Sieg des Ladiesteams im Herbst 2017.Leider müssen die Telfs Patriots zukünftig auf Lars verzichten, denn sein beruflicher Weg führt ihn zur deutschen Bundeswehr. „Wir wünschen Lars für seine berufliche Zukunft das Allerbeste und sind dankbar, dass er uns, wenn es die Zeit zulässt, als helfende Hand bei den Gamedays und ‚bester Griller südlich der Alpen‘ erhalten bleibt“, fügt Präsident Mariani augenzwinkernd hinzu. Auch der Rest der Familie Steinmetz, seine Frau Manuela ist als Kassier im Vorstand der Patriots und Tochter Lea spielt in der U18-Nachwuchsmannschaft, ist stark engagiert.Alle Football-Fans und Liebhaber der amerikanischen Küche können sich von Lars´ Grillkünsten beim nächsten Gameday überzeugen: Am 12. Mai, um 18:00 Uhr, laufen die Telfs Patriots heuer erstmals an ihrer „Homebase“ beim SportZentrum Telfs aufs Feld. Zu Gast sind die Salzburg Ducks, die in der laufenden Saison starke Leistungen gezeigt haben. Die Telfer Goldhelme hoffen auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung.