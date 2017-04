Gold und Silber für RSCI Frauen

23.04.2017, 13:34 Uhr

Bestens betreut von Muslim ISMAILOV und Arsen FEITL gaben die RSCI Mädels Vollgas und konnten 2x Gold und 2x Silber mit nach Hause nehmen.Julia SAILER trug sich erstmals in die ÖM- Siegerinnenliste ein und wurde Österreichische Mädchenmeisterin bis 48 kg. Silber gab es bei den Mädchen für Anna ZIMMERMANN die in der Klasse bis 32 kg eine tolle Leistung bot.Bei den Kadettinnen/Juniorinnen holte Elena PITTL ebenfalls Silber.Martina KUENZ, die direkt von einer 14-tägigen EM Vorbereitung aus Finnland angereist war, holte überlegen Gold in der Offenen Klasse bis 75kg.In der Teamwertung gab es diesmal Rang 5.Insgesamt wieder eine sehr erfolgreiche Meisterschaft für den RSC Inzing, an der die Ringerinnen wieder sehr viel Erfahrung sammeln und sich gut behaupten konnten.