Grießer Kids siegen im Doppelpack!

16.07.2017, 22:54 Uhr

Am Wochenende standen 2 Rennen in Pernitz ( NÖ) am Programm. Unser Verein war mit der Familie Grießer vertreten. Sabine und Thomas als Betreuer, Ramona und Lukas als Rennfahrer.Ramona startete bei den unlizenzierten mit der ÖRV-BIKE-CARD im Vorfeld der Veranstaltungen und gewann beide Rennen souverän, nämlich auch gegen die Burschen!Lukas bestritt am Samstag ein Kriterium, bei dem es nicht so gut lief. Er konnte leider nie punkten und wurde enttäuscht Neunter.Am Sonntag hieß es für Lukas den vorherigen Tag abzuhacken und neu durchzustarten.Auf einem selektiven Rundkurs mussten die U15-Fahrer 12 Runden absolvieren. Lukas kontrollierte von Anfang an das Rennen und konnte sich 2 Runden vor Schluss im Anstieg gemeinsam mit einem Slowenen vom Feld absetzen. Obwohl das Verfolgerfeld ordentlich Tempo machte wurden die Zwei nicht mehr gestellt und es kam zu einem packenden Sprintfinale, das Lukas mit einer halben Radlänge Vorsprung für sich entscheiden konnte.