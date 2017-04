Katarina Gufler: "Mein Jugendtraum ist in Erfüllung gegangen"

28.04.2017, 16:21 Uhr

Katarina Gufler schaffte es dank Fitnesstrainerin Sylvia Pickelmann von fit&sun in Telfs auf die Bodybuilding-Bühne! Am Sonntag, 30. April, nimmt sie bei der Int. Österreichischen Meisterschaft der "Amateur Bodybuilding und Fitness Föderation" in der Kategorie Bikini Fitness teil!

TELFS. Katarina Gufler (40) aus Längenfeld hätte sich nie gedacht, dass ihr großer Wunsch einmal in Erfüllung gehen wird - dank fit&sun in Telfs ist es gelungen: "Wegen meinem dauerhaften Übergewicht habe ich seit meiner Jugendzeit von einem schönen, durchtrainierten Körper geträumt, und vielleicht sogar, es zu schaffen und auf der Bodybuilding-Bühne zu stehen", erzählt Gufler: "Aber dank Christian und Sylvia Pickelmann vom Fit&Sun in Telfs ist mein Traum wahr geworden!"in Wels bei der Int. Österreichischen Meisterschaft der "Amateur Bodybuilding und Fitness Föderation" in der Kategorie Bikini Fitness am Start. "Es war ein langer, steiniger, aber auch der schönste Weg in meiner Fitnesskarriere", freute sich Gufler vor der Abreise nach Wels.

einfach nur glücklich und stolz, ihren Körper nicht nur fit, sondern auch wettbewerbstauglich gemacht zu haben. "Ich möchte mich besonders bei der perfekten, erfahrenen, verlässlichen und hervorragenden Trainerin Sylvia Pickelmann bedanken. Sie hat mich bis zum Ende begleitet. DANKE für deine professionellen, abwechslungsreichen Trainingsstunden, die mich weit nach vorne gebracht haben, ich habe viel gelernt und hatte viel Spaß." Sylvia half bei der Ernährungsberatung, motivierte Gufler und gab sich sehr viel Mühe, erzählt sie: "Danke auch für deine Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, für's Ernst nehmen, und einfach für's da sein. Wir waren ein perfektes Team.", wo sie ihre Erfahrungen an die Kunden/innen weitergeben will. Gufler möchte an dieser Stelle auch ein dickes DANKE an ihre Tochter Sabrina, ihren Freund Mario und an ihre Familie für ihre Geduld und ihr Verständnis aussprechen, und: "Danke an das Team vom Fitnessstudio Body Style in Tarrenz, allen Fitnesskollegen, Bekannten, Freunden, die mich auch bestens unterstützt und geholfen, an mich geglaubt und mitgefiebert haben. Ohne Euch alle wäre das alles gar nicht möglich gewesen! DANKE, DANKE, DANKE!"