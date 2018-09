Kleine Fehler werden Flaurling zum Verhängnis

10.09.2018, 11:22 Uhr

Mit 3:2 triumphieren die Natterer am Flaurlinger Hennenbichl.

FLAURLING. Es waren zwei gleichwertige Mannschaften, die am Samstag am Flaurlinger Hennenbichl aufeinander getroffen sind. Am Ende des Tages waren es aber die Natterer, die den Sieg mit 3:2 nach Hause nahmen. "Wir hatten kleine Fehler im Spielaufbau", analysiert Trainer Wolfgang Kleissl von Flaurling-Polling. Diese Fehler werden der Heimmannschaft schon in der 8. Minute zum Verhängnis. Natters wirft ein, der Ball fällt ihnen vor die Füße und Alexander Mair trifft zum 1:0 für Natters. Auch das zweite Tor geht auf's Gastkonto. Die Flaurlinger können den Ball aus der Verteidigung nicht klären und Stefan Kranzler versenkt ihn im Netz - 2:0. Knapp vor der Halbzeit (38. Minute) kann Benjamin Hellbert dann nach einer sauberen Aktion punkten und die Spieler gehen mit 2:1 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte heizt sich das Spiel langsam aber sicher auf. "Beim dritten Tor waren wir aber zu wenig aggressiv", meint Trainer Kleissl, zum 3:1 in der 65. Minute erneut durch Alexander Mair. An Aggressivität mangelt es aber im Anschluss nicht mehr und mehr als einmal wird heftig mit dem Schiedsrichter diskutiert, was zu drei gelben Karten wegen unsportlichem Verhalten und einer Verwarnung führt. Knapp vor Abpfiff in der 93. Minute gibt es deshalb noch einen Elfmeter für Flaurling, den Admir Kovacevic sauber versenkt. "Bei einem Spiel mit zwei gleichwertigen Gegnern kommt es immer darauf an, wer weniger Fehler macht. Bei diesem Spiel haben wir eben mehr gemacht", zieht Kneissl sein Resümee.