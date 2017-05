Klettersteige für jedermann

Die Klettersteiggruppe der Sektion Hohe Munde Telfs bietet am 21.5.17 wieder die Gelegenheit, sich unter Gleichgesinnten im Zillertal "einzuhängen".

Anfänger und Gemütliche besteigen in Mayrhofen den "Hutelaner-Klettersteig" bzw. die "Pfeilspitzwand", Versierte klettern in Ginzling die "Nasenwand" (E). Beide Gruppen werden von Tourenführern der Sektion begleitet.

Nach der Besteigung geht die Fahrt weiter zum Gepatsch-Stausee, an dessen Staumauer ein neuer Klettersteig wartet.

Wer mitmachen will, bitte bis Donnerstag 18.5., 19:00 anmelden bei Cle Koller: 0650/4108656 bzw. c.koller@tsn.at.

Treffpunkt am Sonntag: 8:30 am Polizeiparkplatz in Telfs.