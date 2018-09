Leider weiter kein Sieg für den RSCI

16.09.2018, 21:20 Uhr

Die junge Truppe um Trainer Thomas Krug wehrte sich verbissen blieb aber am Ende sieglos. Bereits im Freistil lagen unsere Jungs mit 8:20 zurück; lediglich der junge Georgier Nika Zakashvili im Dress der Inzinger und das Junioren Aushängeschild Benjamin Greil vermochten ihre Kämpfe zu gewinnen.

In der Greco Runde lief es zwar besser und es gelangen vier Siege- am Ende gewann Klaus Juniors jedoch mit 23:34 Punkten.Highlights waren sicher die Siege von Benjamin Greil im Freistil, sowie der Sieg von Michael Wagner der seinen an die 30 kg schwereren Gegner klar beherrschte. Aker Allobaidi war bei seinem Ligadebut für den RSC Inzing ebenso erfolgreich wie die jungen Wilden Sandro Greil und Wolfgang Norz.Am kommenden Wochenende ist der RSCI kampffrei, Benjamin Greil wird durch den ÖRSV zur Junioren WM in die Slowakei entsendet. Wir drücken die Daumen und wünschen alles Gute.