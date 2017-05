Luis Knabl auf tollem 12. Rang in China

09.05.2017, 08:58 Uhr

Mit einem neuen Format wartete der Triathlonzirkus in China/Chengdu auf. Bei den Herren ging es in drei Semifinalläufen darum, jene 30 Athleten zu finden, die am Sonntag, 7.5., im Finale zu sehen waren. Und Luis Knabl vom Raika Tri Telfs gelang dies in sicherer Manier - war er doch im schnellsten der drei Läufe sicherer 8.

REGION. Am Sonntag ging es dann über die Supersprintdistanz um den Finalsieg. Luis war wieder in bester Schwimmform (nach seinem UA Bruch vom Herbst), konnte er doch die 40 0m Schwimmen dominieren und stieg als Erster von 29 Athleten aus dem Wasser - ehe alle gemeinsam auf die 10,2 km Radstrecke gingen. Schließlich kam es auf den abschließenden 2,5 km zum Showdown. Und Luis ließ es so richtig krachen.. Mit nur 18 Sek. Rückstand auf den Sieger konnte er sich auf den tollen 12. Rang katapultieren. Wenige Sekunden vor ihm landete der Salzburger Lukas Hollaus.

nach seinem 15. Rang von Abuh Dhabi. Nun geht es nach Yokohama/Japan, wo ein weiteres WCS Rennen auf dem Programm steht (13. Mai 2017).1. Matthew Hauser (AUS), 26:46 min2. Rostislav Pevtsov (AZE), 26:48 min3. Luke Willian (AUS), 26:50 min