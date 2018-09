Ö-Cup Finale in Ludersdorf

16.09.2018, 10:19 Uhr

Ramona Grießer (Md U14) stand mit 12 Mädchen und 15 Burschen gemeinsam am Start und ging voller Ehrgeiz ins letzte Cup-Rennen!Nach 6 von 14 Runden bildete sich eine mehrköpfige Spitzengruppe. Ramona führte die erste Verfolgergruppe an und kam als 4tes Mädchen und Beste ihres Jahrgangs ins Ziel.In der Gesamt Ö-Cup Wertung kam sie trotz 2 verletzungsbedingter Ausfälle auf den tollen 6ten Platz!

Die Disziplin Kriterium gehöhrt nicht zu Lukas Grießers Stärken und so kämpfte er vergeblich um Wertungspunkte. Er musste den sprintstarken Mitstreitern die Medaillen überlassen. Da er sich heuer schon ÖM Medaillen in allen Farben ( Gold Strasse, Silber Berg und Bronze Einzelzeitfahren) erkämpft hat, schmerzte das weniger.Nicht desto trotz kam er in der Ö- Cup Gesmtwertung, nach 19 Rennen, auf den beachtlichen 3.Rang.